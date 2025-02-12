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В Одесской области умер 3-летний мальчик, которого ранее госпитализировали с травмами

В Одесской области умер 3-летний мальчик, которого ранее госпитализировали с травмами

Киев  •  УНН

 • 3093 просмотра

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В реанимации умер трехлетний мальчик, которого доставили в больницу без сознания. Ранее ребенок получил травмы от падения со стола.

В Одесской области в реанимационном отделении умер трехлетний малыш, которого доставили в больницу без сознания, полиция устанавливает обстоятельства, передает УНН со ссылкой на полицию Одесской области.

Детали

Предварительно установлено, что утром 36-летняя мать малыша ушла на работу, оставив его на трех старших детей в возрасте 15-ти, 14-ти и 11-ти лет. Когда мальчик проснулся, ему стало плохо, о чем старшие дети по телефону сообщили матери. Та вызвала «скорую», ребенка госпитализировали, но, к сожалению, не спасли.

По словам женщины, в декабре сын сильно травмировался, упав со стола, и попал в Одесскую областную детскую больницу с многочисленными ушибами и кровоизлиянием. Из больницы ребенка выписали на амбулаторное лечение. Но сообщение по данному факту в полицию не поступало. До сегодняшнего дня семья в поле зрения правоохранителей и соцслужб не попадала.

В рамках производства, начатого по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, направили тело ребенка на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Продолжается следствие. Устанавливаются все обстоятельства трагического события.

В Тернополе во время лечения зубов умер малыш: что известно14.11.23, 22:29 • 79585 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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