В Одеській області помер 3-річний хлопчик, якого раніше госпіталізували з травмами

На Одещині в реанімаційному відділенні помер трирічний малюк, якого доставили до лікарні без свідомості, поліція встановлює обставини, передає УНН із посиланням на поліцію Одеської області.

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Попередньо встановлено, що зранку 36-річна мати малюка пішла на роботу, залишивши його на трьох старших дітей віком 15-ти, 14-ти та 11-ти років. Коли хлопчик прокинувся, йому стало зле, про що старші діти по телефону повідомили матері. Та викликала "швидку", дитину госпіталізували, але, на жаль, не врятували.

Зі слів жінки, у грудні син сильно травмувався, впавши зі столу, і потрапив до Одеської обласної дитячої лікарні з численними забоями та крововиливом. З лікарні дитину виписали на амбулаторне лікування. Але повідомлення за даним фактом до поліції не надходило. До сьогоднішнього дня сім’я в поле зору правоохоронців та соцслужб не потрапляла.

У рамках провадження, розпочатого за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, направили тіло дитини на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Триває слідство. Встановлюються всі обставини трагічної події.

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