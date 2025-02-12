В Одеській області помер 3-річний хлопчик, якого раніше госпіталізували з травмами
Київ • УНН
У реанімації помер трирічний хлопчик, якого доставили до лікарні без свідомості. Раніше дитина отримала травми від падіння зі столу.
На Одещині в реанімаційному відділенні помер трирічний малюк, якого доставили до лікарні без свідомості, поліція встановлює обставини, передає УНН із посиланням на поліцію Одеської області.
Деталі
Попередньо встановлено, що зранку 36-річна мати малюка пішла на роботу, залишивши його на трьох старших дітей віком 15-ти, 14-ти та 11-ти років. Коли хлопчик прокинувся, йому стало зле, про що старші діти по телефону повідомили матері. Та викликала "швидку", дитину госпіталізували, але, на жаль, не врятували.
Зі слів жінки, у грудні син сильно травмувався, впавши зі столу, і потрапив до Одеської обласної дитячої лікарні з численними забоями та крововиливом. З лікарні дитину виписали на амбулаторне лікування. Але повідомлення за даним фактом до поліції не надходило. До сьогоднішнього дня сім’я в поле зору правоохоронців та соцслужб не потрапляла.
У рамках провадження, розпочатого за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, направили тіло дитини на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.
Триває слідство. Встановлюються всі обставини трагічної події.
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