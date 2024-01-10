В Одесской области очередная международная встреча: с европейскими партнерами планируется расширить сеть ЦПАУ

Глава Одесской ОВА Олег Кипер встретился с главой Консультативной миссии Европейского Союза по реформированию сектора гражданской безопасности Украины (КМЕС) Рольфом Холмбо, передает УНН со ссылкой на сообщение Кипера в Telegram.

Проинформировал главу миссии о ситуации в Одесской области. Подчеркнул, что несмотря на постоянные атаки террористов - Одесская область остается устойчивой и стремится к развитию. В частности обсудили с представителями КМЕС развитие центра обработки данных и информационно-коммуникационной сети, а также сети ЦПАПов в Одесской области. Будем активно сотрудничать в этих направлениях - написал Кипер.

Глава ОГА также выразил благодарность КМЕС за поддержку Украины и Одесской области Одесская область - один из самых посещаемых регионов иностранными делегациями. Так, в декабре Одесскую область посетил специальный уполномоченный МИД Греции по вопросам Украины Спиридон Ламбридис и генеральный консул Греческой Республики в Одессе Димитриос Дохтсис. Оба осудили российские атаки и заявили о готовности греческой стороны присоединиться к восстановлению Одесской области в послевоенное время. В том же месяце Кипер встретился со шведскими официальными лицами, чтобы обсудить продолжающиеся атаки россии и заручиться дальнейшей поддержкой региональной безопасности.

В результате проведенной встречи Одесская область ожидает от шведской стороны помощь в укреплении безопасности региона. В ноябре Одессу посетил новоназначенный министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

Во время визита Кэмерон ознакомился с последствиями российского терроризма, нацеленного на украинское зерно, портовую гражданскую инфраструктуру и памятники архитектуры Одессы.