На Одещині чергова міжнародна зустріч: з європейськими партнерами планується розширити мережу ЦНАПів

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер зустрівся з головою Консультативної місії Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України (КМЄС) Рольфом Холмбо, передає УНН з посиланням на повідомлення Кіпера у Telegram.

Поінформував голову місії щодо ситуації в Одеській області. Наголосив на тому, що попри постійні атаки терористів - Одещина лишається стійкою та прагне до розвитку. Зокрема обговорили із представниками КМЄС розбудову центру обробки даних та інформаційно-комунікаційної мережі, а також мережі ЦНАПів в Одеській області. Будемо активно співпрацювати у цих напрямках - написав Кіпер.

Очільник ОВА також висловив подяку КМЄС за підтримку України та Одещини Одещина - один з найбільш відвідуваних регіонів іноземними делегаціями. Так, у грудні Одеську область відвідав спеціальний уповноважений МЗС Греції з питань України Спиридон Ламбрідіс та генеральний консул Грецької Республіки в Одесі Дімітріос Дохтсіс. Обидва засудили російські атаки та заявили про готовність грецької сторони долучитися до відбудови Одещини у повоєнний час. Того ж місяця Кіпер зустрівся зі шведськими офіційними особами, щоб обговорити триваючі атаки росії і заручитися подальшою підтримкою регіональної безпеки.

У результаті проведеної зустрічі Одещина очікує від шведської сторони допомогу у зміцненні безпеки регіону. У листопаді Одесу відвідав новопризначений мініст закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон.

Під час візиту Кемерон ознайомився з наслідками російського тероризму, націленого на українське зерно, портову цивільну інфраструктуру та пам’ятки архітектури Одеси.