В Одессе женщина с 5-летним ребенком упали с 16-го этажа: полиция устанавливает обстоятельства
Киев • УНН
В Одессе женщина с 5-летним ребенком выпали из окна 16-го этажа жилого дома. Женщина погибла на месте, ребенка госпитализировали, полиция устанавливает обстоятельства происшествия.
В Одессе из окна 16-го этажа жилого дома выпали женщина и 5-летний ребенок. В результате падения женщина погибла на месте, а ребенка госпитализировали в больницу. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области, пишет УНН.
Детали
«Сообщение о падении людей из окна 16-го этажа жилого дома правоохранители получили сегодня утром», - говорится в сообщении.
Как отмечается, женщина в результате полученных травм скончалась на месте, а 5-летнего ребенка госпитализировали в больницу. Их личности устанавливаются.
«На месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и ювенальные полицейские. Правовая квалификация события будет предоставлена позже», - сообщают правоохранители.
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