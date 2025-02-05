В Одесі жінка з 5-річною дитиною впали з 16-го поверху: поліція встановлює обставини
Київ • УНН
В Одесі жінка з 5-річною дитиною випали з вікна 16-го поверху житлового будинку. Жінка загинула на місці, дитину госпіталізували, поліція встановлює обставини події.
В Одесі з вікна 16-го поверху житлового будинку випали жінка та 5-річна дитина. Внаслідок падіння жінка загинула на місці, а дитину госпіталізували до лікарні. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області, пише УНН.
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"Повідомлення про падіння людей з вікна 16-го поверху житлового будинку правоохоронці отримали сьогодні вранці", - ідеться у повідомленні.
Як зазначається, жінка в результаті отриманих травм померла на місці, а 5-річну дитину госпіталізували до лікарні. Їх особи встановлюються.
"На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та ювенальні поліцейські. Правова кваліфікація події буде надана згодом", - повідомляють правоохоронці.
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