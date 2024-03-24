В Одессе возвращают графики отключений света - ДТЭК

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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dtekДТЭК
ukrenerhoУкрэнерго
krivoi-rogКривой Рог
Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
  •  78379 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
  •  118208 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  196903 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  178023 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  175262 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  172062 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  140257 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  320772 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  127329 просмотра

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18 марта 2024, 18:47  •  426753 просмотра

В Одессе возвращают графики отключений света - ДТЭК

Из-за российских обстрелов и повреждения энергетической инфраструктуры в разных регионах Украины, в частности в Одессе и Кривом Роге, вводятся аварийные отключения и графики электроснабжения.

Война •   •  16030 просмотра
В Одессе возвращают графики отключений света - ДТЭК

Кипер рассказал, будет ли пляжный сезон в Одесской области этим летом

Одесская областная государственная администрация планирует открыть пляжный сезон в этом году, если позволят военные и погодные условия, обеспечив безопасные места для оздоровления людей на море, как это было сделано в прошлом году, когда было открыто шесть проверенных пляжей возле приютов.

Война •   •  16176 просмотра
Кипер рассказал, будет ли пляжный сезон в Одесской области этим летом

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Лунное затмение 25 марта существенно повлияет на разные знаки зодиака, принося изменения в отношениях, здоровье, эмоциях, финансах и личностном росте в течение следующих шести месяцев.

УНН Lite •   •  78379 просмотра
Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

В Минобороны Британии отреагировали на поражение двух кораблей рф

Черноморский флот россии несет огромные потери из-за успешных ударов Украины, которая топит путинские корабли даже в оккупированном порту Севастополя.

Война •   •  23329 просмотра
В Минобороны Британии отреагировали на поражение двух кораблей рф

В Кривом Роге ввели экстренные отключения света

Из-за российских обстрелов в Кривом Роге Днепропетровской области вводят аварийные отключения электроэнергии, объекты критической инфраструктуры переходят на генераторы, а для горожан открыто 213 "Точек несокрушимости".

Общество •   •  21555 просмотра
В Кривом Роге ввели экстренные отключения света

Бетонные пирамиды и системы траншей: в Одесской области строят ловушки для врага

В Одесской области строятся современные фортификационные сооружения, включая окопы, блиндажи, укрытия для личного состава и техники в соответствии с военными стандартами планирования и инженерными стандартами, а также более 5000 бетонных пирамид, установленных в качестве ловушек для автомобилей.

Война •   •  22152 просмотра
Бетонные пирамиды и системы траншей: в Одесской области строят ловушки для врага

Оккупанты обстреляли поселок на Сумщине: повредили объект энергетической инфраструктуры

российские обстрелы повредили энергетическую инфраструктуру, жилые дома и хозяйственные постройки в селе Победа Сумской области, временно прекратив электро-, газо- и водоснабжение.

Война •   •  21911 просмотра
Оккупанты обстреляли поселок на Сумщине: повредили объект энергетической инфраструктуры

В Ереване вооруженные люди пытались попасть в отделение полиции: есть раненые

Трое мужчин пытались ворваться в здание полиции в Ереване, взорвав гранату. Двое нападавших были задержаны, а с третьим несколько часов проводили переговоры, после чего задержали силами спецназа.

Новости Мира •   •  19957 просмотра
В Ереване вооруженные люди пытались попасть в отделение полиции: есть раненые

На Львовщине потушили пожар на объекте критической инфраструктуры, который атаковала рф

Спасатели потушили пожар на объекте критической инфраструктуры во Львовской области, который ночью и утром был атакован российскими войсками.

Общество •   •  22371 просмотра
На Львовщине потушили пожар на объекте критической инфраструктуры, который атаковала рф

В Италии призвали россию не использовать теракт в подмосковье для эскалации войны против Украины

Италия призывает россию не использовать теракт в Москве для эскалации войны против Украины и призывает к спокойствию и избежанию эскалации.

Война •   •  24832 просмотра
В Италии призвали россию не использовать теракт в подмосковье для эскалации войны против Украины