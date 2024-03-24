В Одессе возвращают графики отключений света - ДТЭК

Из-за значительных повреждений энергоинфраструктуры в Одессе вынужденно возвращаются к графикам отключений света. Об этом пишет УНН со ссылкой на официальный канал Группы ДТЭК.

Детали

Из-за увеличения электропотребления в вечерние пиковые часы по распоряжению НЭК Укрэнерго в Одессе применяются графики стабилизационных отключений - предупредили в ДТЭК.

В компании призвали украинцев разумно потреблять электроэнергию, чтобы уменьшить нагрузку на сеть

Напомним

Из-за российских обстрелов в Кривом Роге Днепропетровской области вводят аварийные отключения электроэнергии, объекты критической инфраструктуры переходят на генераторы, а для горожан открыто 213 "Точек несокрушимости".