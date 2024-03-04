В Одессе в роддоме умер младенец, еще один ребенок - в больнице: полиция начала расследования

В Одессе расследуют смерти двух детей в медицинских учреждениях - одно из трагических событий произошло в одесском роддоме, другое в детской клинической больнице, сообщили в ГУНП в Одесской области, пишет УНН.

Детали

Относительно события в роддоме правоохранители установили, что 16 февраля одесситка родила двойню мальчиков, но через полчаса один из них умер во время реанимационных мероприятий.

Относительно смерти 9-летнего жителя Измаильского района установлено, что 23 февраля его мать обратилась к семейному врачу в Ренийскую районную больницу, где мальчику поставили диагноз "острая респираторная вирусная инфекция" и отпустили на амбулаторное лечение. Ночью 27 февраля состояние ребенка резко ухудшилось и его госпитализировали сначала в районную, а затем в областную детскую клиническую больницу, где утром 29 февраля он умер.

По факту смерти младенца начали производство по ч. 2 ст. 140 (невыполнение или ненадлежащее выполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного отношения, если это повлекло тяжкие последствия несовершеннолетнему) УКУ.

По факту смерти 9-летнего мальчика начали сразу два производства: по ч. 2 ст. 140 и п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УКУ.

В рамках обоих производств следователями назначены судебно-медицинские экспертизы, которые должны установить в том числе и причины смерти детей.

Полные обстоятельства трагических событий устанавливаются, заявили в полиции.

В Днепре после операции умер 11-летний мальчик, в больнице провели обыск - полиция