В Одессе в роддоме умер младенец, еще один ребенок - в больнице: полиция начала расследования

Эксклюзив
Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт
  •  25651 просмотра

Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт

Эксклюзив
Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта
  •  49058 просмотра

Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта

Эксклюзив
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  196577 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  262039 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Эксклюзив
Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
01.03.24  •  228653 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  253956 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  267676 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Эксклюзив
Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
29.02.24  •  209202 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
29.02.24  •  180578 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Эксклюзив
В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
29.02.24  •  170452 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
В Одессе в роддоме умер младенец, еще один ребенок - в больнице: полиция начала расследования

В Одессе в роддоме умер младенец, еще один ребенок - в больнице: полиция начала расследования

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 09:03  •  11379 просмотра

Read in English

Один ребенок умер в роддоме, а другой - в детской больнице, где 9-летний мальчик умер после того, как ему поставили диагноз "респираторная инфекция" и отпустили на амбулаторное лечение.

В Одессе расследуют смерти двух детей в медицинских учреждениях - одно из трагических событий произошло в одесском роддоме, другое в детской клинической больнице, сообщили в ГУНП в Одесской области, пишет УНН.

Детали

Относительно события в роддоме правоохранители установили, что 16 февраля одесситка родила двойню мальчиков, но через полчаса один из них умер во время реанимационных мероприятий. 

Относительно смерти 9-летнего жителя Измаильского района установлено, что 23 февраля его мать обратилась к семейному врачу в Ренийскую районную больницу, где мальчику поставили диагноз "острая респираторная вирусная инфекция" и отпустили на амбулаторное лечение. Ночью 27 февраля состояние ребенка резко ухудшилось и его госпитализировали сначала в районную, а затем в областную детскую клиническую больницу, где утром 29 февраля он умер.

По факту смерти младенца начали производство по ч. 2 ст. 140 (невыполнение или ненадлежащее выполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного отношения, если это повлекло тяжкие последствия несовершеннолетнему) УКУ.

По факту смерти 9-летнего мальчика начали сразу два производства: по ч. 2 ст. 140 и п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УКУ.

В рамках обоих производств следователями назначены судебно-медицинские экспертизы, которые должны установить в том числе и причины смерти детей.

Полные обстоятельства трагических событий устанавливаются, заявили в полиции.

В Днепре после операции умер 11-летний мальчик, в больнице провели обыск - полиция12 августа 2023, 10:55 • 2547080 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЗдоровьеКриминал и ЧП
dneprДнепр
odessaОдесса
В Одесі у пологовому померло немовля, ще одна дитина - у лікарні: поліція розпочала розслідування
In Odesa a baby died in the maternity ward, another child died in the hospital: police launched an investigation
Новости по теме

В Одессе в роддоме умер младенец, еще один ребенок - в больнице: полиция начала расследования

Один ребенок умер в роддоме, а другой - в детской больнице, где 9-летний мальчик умер после того, как ему поставили диагноз "респираторная инфекция" и отпустили на амбулаторное лечение.

Здоровье •   •  11379 просмотра
В Одессе в роддоме умер младенец, еще один ребенок - в больнице: полиция начала расследования

Правительство Гаити объявило чрезвычайное положение и комендантский час в Порт-о-Пренсе

Правительство Гаити объявило чрезвычайное положение и комендантский час в Порт-о-Пренсе после побега тысяч заключенных из национальной тюрьмы после ее штурма вооруженными бандами.

Новости Мира •   •  11356 просмотра
Правительство Гаити объявило чрезвычайное положение и комендантский час в Порт-о-Пренсе

В Бельгии арестовали 4 подростков по подозрению в подготовке к джихадистскому теракту

Бельгийская полиция арестовала четырех подростков, подозреваемых в подготовке джихадистского теракта, после того, как они обменялись сообщениями о планах нападения.

Новости Мира •   •  11865 просмотра
В Бельгии арестовали 4 подростков по подозрению в подготовке к джихадистскому теракту

AP: ожидается, что подозреваемый в утечке информации из Пентагона Тейшейра признает себя виновным в суде

Ожидается, что в понедельник в федеральном суде Джек Тейшейра, военнослужащий Национальной гвардии США, признает себя виновным в разглашении сверхсекретных военных документов о войне России против Украины и других секретов национальной безопасности США.

Война •   •  16260 просмотра
AP: ожидается, что подозреваемый в утечке информации из Пентагона Тейшейра признает себя виновным в суде

Фонд гарантирования вкладов в декабре 2022 года закупил 200 ноутбуков, вероятно, переплатив за них не менее 1 млн гривен

Фонд гарантирования вкладов физических лиц приобрел 200 ноутбуков за 5 798 000 гривен на тендере, вероятно, переплатив по меньшей мере 1 миллион гривен.

Экономика •   •  14253 просмотра
Фонд гарантирования вкладов в декабре 2022 года закупил 200 ноутбуков, вероятно, переплатив за них не менее 1 млн гривен

Глава МИД Турции считает, что вопрос российской оккупации и прекращения огня следует отделить

Турция надеется, что переговоры о прекращении огня в Украине начнутся в ближайшее время, разделив вопрос российской оккупации и прекращения огня.

Война •   •  27384 просмотра
Глава МИД Турции считает, что вопрос российской оккупации и прекращения огня следует отделить

В Феодосии 4 БПЛА упали на территории нефтебазы - СМИ

Четыре БПЛА упали на территории нефтебазы в Феодосии во время атаки 3 марта, повредив магистральный трубопровод и вызвав пожар.

Война •   •  24382 просмотра
В Феодосии 4 БПЛА упали на территории нефтебазы - СМИ

Передавал информацию о перемещении ВСУ и расположении военкоматов: в Днепре разоблачили агента военной разведки рф

В Днепре разоблачен агент российской военной разведки, который передавал российским кураторам информацию о передвижении Вооруженных сил Украины и расположении военных комиссариатов.

Война •   •  23867 просмотра
Передавал информацию о перемещении ВСУ и расположении военкоматов: в Днепре разоблачили агента военной разведки рф

Еврокомиссия после инициативы направить доходы от активов рф на военное оборудование для Украины может подать предложение за две недели - СМИ

Европейская комиссия может в течение двух недель предложить использовать доходы от замороженных российских активов для совместной закупки военной техники для Украины, пишут СМИ.

Война •   •  24780 просмотра
Еврокомиссия после инициативы направить доходы от активов рф на военное оборудование для Украины может подать предложение за две недели - СМИ

У Обрана подтвердили встречу с Трампом 8 марта

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретится с бывшим президентом США Дональдом Трампом во Флориде 8 марта.

Новости Мира •   •  18848 просмотра
У Обрана подтвердили встречу с Трампом 8 марта