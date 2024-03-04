В Одесі у пологовому померло немовля, ще одна дитина - у лікарні: поліція розпочала розслідування
Київ • УНН
Одна дитина померла в пологовому будинку, а інша - у дитячій лікарні, де 9-річний хлопчик помер після того, як йому поставили діагноз "респіраторна інфекція" та відпустили на амбулаторне лікування.
В Одесі розслідують смерті двох дітей в медичних закладах - одна з трагічних подій сталася в одеському пологовому будинку, інша у дитячій клінічній лікарні, повідомили в ГУНП в Одеській області, пише УНН.
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Стосовно події в пологовому будинку правоохоронці встановили, що 16 лютого одеситка народила двійню хлопчиків, але через пів години один з них помер під час реанімаційних заходів.
Щодо смерті 9-річного жителя Ізмаїльського району встановлено, що 23 лютого його мати звернулась до сімейного лікаря в Ренійську районну лікарню, де хлопчику поставили діагноз "гостра респіраторна вірусна інфекція" та відпустили на амбулаторне лікування. Вночі 27 лютого стан дитини різко погіршився і його госпіталізували спочатку до районної, а потім до обласної дитячої клінічної лікарні, де вранці 29 лютого він помер.
За фактом смерті немовляти розпочали провадження за ч. 2 ст. 140 (невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого чи несумлінного ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому) ККУ.
За фактом смерті 9-річного хлопчика розпочали одразу два провадження: за ч. 2 ст. 140 та п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.
У межах обох проваджень слідчими призначені судово-медичні експертизи, які повинні встановити зокрема і причини смерті дітей.
Повні обставини трагічних подій встановлюються, заявили у поліції.
У Дніпрі після операції помер 11-річний хлопчик, у лікарні провели обшук - поліція12.08.23, 13:55 • 2547216 переглядiв