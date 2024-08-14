В Одессе после взрыва вспыхнул пожар: в городе заметили дым
Киев • УНН
В городе Одесса после взрыва вспыхнул пожар. Городские власти пока не предоставили официальной информации о последствиях инцидента и возможном ракетном попадании.
В Одессе после взрыва во время воздушной тревоги вспыхнул пожар, сообщают местные Telegram-каналы, передает УНН.
"В Одессе видно дым после взрыва", - говорится в сообщении.
Городская и областная власть пока информацию о последствиях взрыва и вероятном прилете не сообщала.
Ранее
В Одессе прогремел взрыв, о чем сообщил городской голова Геннадий Труханов. Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма и скоростной цели в Одесскую область.
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