В Одессе из-за атаки рф погибли супруги военных с ребенком, под завалами ищут еще двух их детей - СМИ
Киев • УНН
Супруги военных и их семимесячная дочь погибли в результате российской атаки в Одессе. Спасатели ищут двух других детей женщины под завалами.
В Одессе в результате российской атаки в ночь на 2 марта погибла семья военных. Мужчину с женой и их семимесячную дочь Лизу нашли под завалами. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на близких друзей семьи, передает УНН.
Детали
В Одессе после нападения рф обнаружили, в частности, тела Олега и Татьяны Кравец, которые были военными. Как сообщается, они познакомились на службе. Позже Татьяна уволилась, чтобы ухаживать за новорожденным ребенком.
"Он лучший друг моего мужа Виталика. Они служили вместе. Он только сейчас поздравлял его с Днем рождения. Отец Олега также военнослужащий. Женя погиб десять лет назад, 27 лет ему было. Так жаль. Очень хорошая семья" - рассказала подруга семьи Людмила.
Как отмечается, семимесячная Лиза была единственным общим ребенком супругов.
У Татьяны было еще трое детей от предыдущего брака. Как сообщают родственники семьи, двух из них - девятилетнего Сергея и восьмилетнюю Злату - ищут под завалами.
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"Он взял ее с тремя детьми и они родили Лизоньку. Старший мальчик, Владимир, поехал в Рауховку к дедушке с бабушкой и остался жив, а трое погибли: общий ребенок и двое первого брака", - добавила Любовь.
Еще одна подруга супругов, Владислава, рассказала, как спасатели пытались найти кого-то из семьи.
"Там где стиральная машинка и открытая дверь. Это их квартира. Это там, где они были: спальня, где она спала с Олегом, и с ними Лизочка маленькая. Одна комната вроде, и балкон не обвалились. Спасатели залезали туда, звали их, но очевидно, что они не выжили",- заявила Владислава.
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Дополнение
По данным Нацполиции, по состоянию на 14.00 воскресенья в результате попадания вражеского дрона в многоэтажку погибли 10 человек, из которых трое детей: 3-летний мальчик и девочка с мальчиком, которым не исполнилось и года.
Еще восемь горожан, среди которых ребенок, получили травмы различной степени.
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