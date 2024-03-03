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В Одессе из-за атаки рф погибли супруги военных с ребенком, под завалами ищут еще двух их детей - СМИ

В Одессе из-за атаки рф погибли супруги военных с ребенком, под завалами ищут еще двух их детей - СМИ

Киев  •  УНН

3 марта 2024, 13:25  •  5993 просмотра

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Супруги военных и их семимесячная дочь погибли в результате российской атаки в Одессе. Спасатели ищут двух других детей женщины под завалами.

В Одессе в результате российской атаки в ночь на 2 марта погибла семья военных. Мужчину с женой и их семимесячную дочь Лизу нашли под завалами. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на близких друзей семьи, передает УНН

Детали 

В Одессе после нападения рф обнаружили, в частности, тела Олега и Татьяны Кравец, которые были военными. Как сообщается, они познакомились на службе. Позже Татьяна уволилась, чтобы ухаживать за новорожденным ребенком. 

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"Он лучший друг моего мужа Виталика. Они служили вместе. Он только сейчас поздравлял его с Днем рождения. Отец Олега также военнослужащий. Женя погиб десять лет назад, 27 лет ему было. Так жаль. Очень хорошая семья" - рассказала подруга семьи Людмила. 

Как отмечается, семимесячная Лиза была единственным общим ребенком супругов. 

У Татьяны было еще трое детей от предыдущего брака. Как сообщают родственники семьи, двух из них - девятилетнего Сергея и восьмилетнюю Злату - ищут под завалами.

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"Он взял ее с тремя детьми и они родили Лизоньку. Старший мальчик, Владимир, поехал в Рауховку к дедушке с бабушкой и остался жив, а трое погибли: общий ребенок и двое первого брака", - добавила Любовь.

Еще одна подруга супругов, Владислава, рассказала, как спасатели пытались найти кого-то из семьи. 

"Там где стиральная машинка и открытая дверь. Это их квартира. Это там, где они были: спальня, где она спала с Олегом, и с ними Лизочка маленькая. Одна комната вроде, и балкон не обвалились. Спасатели залезали туда, звали их, но очевидно, что они не выжили",- заявила Владислава. 

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Дополнение 

По данным Нацполиции, по состоянию на 14.00 воскресенья в результате попадания вражеского дрона в многоэтажку погибли 10 человек, из которых трое детей: 3-летний мальчик и девочка с мальчиком, которым не исполнилось и года. 

Еще восемь горожан, среди которых ребенок, получили травмы различной степени.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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