Удар по многоэтажке в Одессе: не исключено, что "шахед" мог иметь усиленную боевую часть - Гуменюк
Киев • УНН
Беспилотник "Шахид", который попал в многоэтажку в Одессе 2 марта, мог иметь усиленную боеголовку, сообщил руководитель Объединенного координационного пресс-центра Южного оперативного командования Вооруженных Сил Украины.
БпЛА "шахед", который в ночь на 2 марта попал в многоэтажку в Одессе, мог иметь усиленную боевую часть. Об этом в эфире телемарафона рассказала начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает УНН.
Эксперты работают над оценкой того, что произошло. Поисковая операция еще продолжается. Разбирая завалы, возможно, будут еще найдены еще какие-то части барражирующего боеприпаса. Не исключено, что могла быть усилена боевая часть. Враг постоянно работает над усовершенствованием того, чем атакует нас. Мы видели уже модификации ракет, которые у них есть на остатках, они пытаются их каким-то образом подстроить под те планы, которые имеют. Видим, что они используют управляемые авиабомбы, напомню - это тоже модификация определенная. Поэтому мы понимаем, что изменения в вооружении, которое враг будет применять враг, продолжаются.
Детали
Гуменюк не ответила, каким именно типом "шахеда" ударили по многоэтажке в Одессе, лишь отметив, что следователи, прокуратура и эксперты работают над оценкой повреждений и "заключение мы еще не видели".
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