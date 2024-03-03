Удар по многоэтажке в Одессе: не исключено, что "шахед" мог иметь усиленную боевую часть - Гуменюк

БпЛА "шахед", который в ночь на 2 марта попал в многоэтажку в Одессе, мог иметь усиленную боевую часть. Об этом в эфире телемарафона рассказала начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает УНН.

Эксперты работают над оценкой того, что произошло. Поисковая операция еще продолжается. Разбирая завалы, возможно, будут еще найдены еще какие-то части барражирующего боеприпаса. Не исключено, что могла быть усилена боевая часть. Враг постоянно работает над усовершенствованием того, чем атакует нас. Мы видели уже модификации ракет, которые у них есть на остатках, они пытаются их каким-то образом подстроить под те планы, которые имеют. Видим, что они используют управляемые авиабомбы, напомню - это тоже модификация определенная. Поэтому мы понимаем, что изменения в вооружении, которое враг будет применять враг, продолжаются. - сказала Гуменюк.

Детали

Гуменюк не ответила, каким именно типом "шахеда" ударили по многоэтажке в Одессе, лишь отметив, что следователи, прокуратура и эксперты работают над оценкой повреждений и "заключение мы еще не видели".

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Напомним

Враг атаковал Одесскую область беспилотниками в ночь на 2 марта. В городе прогремели взрывы. В результате российской дроновой атаки погибли десять человек, в том числе два ребенка. Еще восемь травмированы, среди них - трехлетний ребенок.

Прокуратура начала расследование ночной атаки по Одессе по статье нарушение законов и обычаев войны.

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