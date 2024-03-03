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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Удар по багатоповерхівці в Одесі: не виключено, що “шахед” міг мати посилену бойову частину - Гуменюк

Київ • УНН

 • 29944 перегляди

Безпілотник "Шахід", який влучив у багатоповерхівку в Одесі 2 березня, міг мати посилену боєголовку, повідомив керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Південного оперативного командування Збройних Сил України.

Удар по багатоповерхівці в Одесі: не виключено, що “шахед” міг мати посилену бойову частину - Гуменюк

БпЛА "шахед", який у ніч на 2 березня влучив у багатоповерхівку в Одесі, міг мати посилену бойову частину. Про це в ефірі телемарафону розповіла начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає УНН.

Експерти працюють над оцінкою того, що відбулось. Пошукова операція ще триває. Розбираючи завали, можливо, будуть ще знайдені ще якісь частини барижуючого боєприпасу. Не виключено, що могла бути посилена бойова частина. Ворог постійно працює над удосконаленням того, чим атакує нас. Ми бачили вже модифікації ракет, які в них є на залишках, вони намагаються їх якимось чином підлаштувати під ті плани, які мають. Бачимо, що вони використовують керовані авіабомби, нагадаю – це теж модифікація певна. Тому ми розуміємо, що зміни в озброєнні, яке ворог буде застосовувати ворог, тривають. 

 - сказала Гуменюк.

Деталі

Гуменюк не відповіла, яким саме типом "шахеда" вдарили по багатоповерхівці в Одесі, лиш зазначивши, що слідчі, прокуратура та експерти працюють над оцінкою пошкоджень і "заключення ми ще не бачили".

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Нагадаємо

Ворог атакував Одещину безпілотниками у ніч на 2 березня. У місті пролунали вибухи. Внаслідок російської дронової атаки загинули десять людей, зокрема дві дитини. Ще восьмеро травмовані, серед них — трирічна дитина.

Прокуратура розпочала розслідування нічної атаки по Одесі за статтею порушення законів та звичаїв війни.

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Павло Башинський

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