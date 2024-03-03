Удар по багатоповерхівці в Одесі: не виключено, що “шахед” міг мати посилену бойову частину - Гуменюк

БпЛА "шахед", який у ніч на 2 березня влучив у багатоповерхівку в Одесі, міг мати посилену бойову частину. Про це в ефірі телемарафону розповіла начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає УНН.

Експерти працюють над оцінкою того, що відбулось. Пошукова операція ще триває. Розбираючи завали, можливо, будуть ще знайдені ще якісь частини барижуючого боєприпасу. Не виключено, що могла бути посилена бойова частина. Ворог постійно працює над удосконаленням того, чим атакує нас. Ми бачили вже модифікації ракет, які в них є на залишках, вони намагаються їх якимось чином підлаштувати під ті плани, які мають. Бачимо, що вони використовують керовані авіабомби, нагадаю – це теж модифікація певна. Тому ми розуміємо, що зміни в озброєнні, яке ворог буде застосовувати ворог, тривають.