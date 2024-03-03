В Одесі через атаку рф загинуло подружжя військових з дитиною, під завалами шукають ще двох їхніх дітей – ЗМІ

В Одесі внаслідок російської атаки у ніч на 2 березня загинула родина військових. Чоловіка із дружиною та їх семимісячну донечку Лізу знайшли під завалами. Про це повідомляє Суспільне із посиланням на близьких друзів сім'ї, передає УНН.

Деталі

В Одесі після нападу рф виявили, зокрема, тіла Олега та Тетяни Кравець, які були військовими. Як повідомляється, вони познайомились на службі. Пізніше Тетяна звільнилась, щод доглядати новонароджену дитину.

"Він найкращий друг мого чоловіка Віталіка. Вони служили разом. Він тільки оце вітав його з Днем народження. Батько Олега також військовослужбовець. Женя загинув десять років назад, 27 років йому було. Так шкода. Дуже хороша родина"- розповіла подруга сім'ї Людмила.

Як зазначається, семимісячна Ліза була єдиною спільною дитиною подружжя.

Тетяна мала ще трьох дітей від попереднього шлюбу. Як повідомляють родичі сім'ї, двох з них - дев'ятирічного Сергія та восьмирічну Злату - шукають під завалами.

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"Він взяв її з трьома дітками і вони народили Лізоньку. Старший хлопчик, Володимир, поїхав у Раухівку до дідуся з бабусею та залишився живий, а троє загинули: спільна дитинка і двоє першого шлюбу", — додала Любов.

Ще одна подруга подружжя, Владислава, розповіла, як рятувальники намагались знайти когось з сім'ї.

"Там де пральна машинка і відкриті двері. Це їхня квартира. Це там, де вони були: спальня, де вона спала з Олегом, і з ними Лізочка маленька. Одна кімната наче, і балкон не обвалились. Рятувальники залазили туди, кликали їх, але очевидно, що вони не вижили",- заявила Владислава.

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Доповнення

За даними Нацполіції, станом на 14.00 неділі внаслідок влучання ворожого дрону в багатоповерхівку загинуло 10 людей, з яких троє дітей: 3-річний хлопчик та дівчинка з хлопчиком, яким не виповнилося і року.

Ще восьмеро містян, серед яких дитина, зазнали травм різного ступеня.

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