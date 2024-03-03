"Це також героїзм нашого народу, усіх тих людей, які просто роблять свою роботу": Зеленський показав кадри розбору завалів в Одесі
Київ • УНН
Президент Зеленський подякував українським рятувальникам, які допомагають громадам вижити після російських атак, опублікувавши кадри розбирання завалів в Одесі після удару безпілотника, в результаті якого загинули 10 людей, зокрема двоє дітей.
Президент України Володимир Зеленський подякував рятувальникам, які допомагають усій Україні вистояти, а також опублікував кадри розбору завалів внаслідок удару по багатоповерхівці в Одесі, передає УНН.
У кожному місті, у кожній нашій громаді завжди є допомога, завжди є ті, хто рятує після російських обстрілів. І це також героїзм нашого народу, усіх тих людей, які просто роблять свою роботу й цим допомагають усій Україні вистояти. Наші рятувальники, я дякую вам! Кожному й кожній.
Доповнення
Ворог атакував Одещину безпілотниками у ніч на 2 березня. У місті пролунали вибухи. Внаслідок російської дронової атаки загинули десять людей, зокрема дві дитини. Ще восьмеро травмовані, серед них — трирічна дитина.
В Одесі з під завалів дістали ще одне загибле немовля. Кількість жертв зросла до 10.