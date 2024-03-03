"Это также героизм нашего народа, всех тех людей, которые просто делают свою работу": Зеленский показал кадры разбора завалов в Одессе
Киев • УНН
Президент Зеленский поблагодарил украинских спасателей, которые помогают общинам выжить после российских атак, опубликовав кадры разборки завалов в Одессе после удара беспилотника, в результате которого погибли 10 человек, в том числе двое детей.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил спасателей, которые помогают всей Украине выстоять, а также опубликовал кадры разбора завалов в результате удара по многоэтажке в Одессе, передает УНН.
В каждом городе, в каждой нашей общине всегда есть помощь, всегда есть те, кто спасает после российских обстрелов. И это также героизм нашего народа, всех тех людей, которые просто делают свою работу и этим помогают всей Украине выстоять. Наши спасатели, я благодарю вас! Каждому и каждой.
Дополнение
Враг атаковал Одесскую область беспилотниками в ночь на 2 марта. В городе прогремели взрывы. В результате российской дроновой атаки погибли десять человек, в том числе два ребенка. Еще восемь травмированы, среди них - трехлетний ребенок.
В Одессе из под завалов достали еще одного погибшего младенца. Количество жертв возросло до 10.
"Это также героизм нашего народа, всех тех людей, которые просто делают свою работу": Зеленский показал кадры разбора завалов в Одессе
Президент Зеленский поблагодарил украинских спасателей, которые помогают общинам выжить после российских атак, опубликовав кадры разборки завалов в Одессе после удара беспилотника, в результате которого погибли 10 человек, в том числе двое детей.
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