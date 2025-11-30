В Одессе директору частной компании объявили подозрение за незаконную застройку на побережье Черного моря
Директора частного предприятия в Одессе подозревают в незаконной застройке рекреационной зоны на побережье Черного моря. По данным следствия, с 2022 года компания пользовалась землей безвозмездно и получала прибыль от гостиничного комплекса на этом участке.
Детали
Детали
Следователи установили, что директор компании, стремясь расширить территорию для бизнеса, возвел часть гостиничного комплекса, спа-зоны, бассейны и другие объекты на земельном участке, который не принадлежал предприятию.
Приморская окружная прокуратура г. Одессы сообщила о подозрении директору предприятия в самовольной застройке земельного участка в рекреационной зоне у побережья Черного моря (ч. 4 ст. 197-1 УК Украины)
По данным прокуратуры, гостиничный комплекс работает с 2022 года, а самовольно застроенная часть земли используется бесплатно.
В результате противоправных действий должностного лица ООО и сообщников территориальной общине города Одессы причинен ущерб на сумму более 20 млн грн
Прокуратура уже подала в суд ходатайство об аресте имущества предприятия, чтобы обеспечить возможность возмещения убытков. Оперативные мероприятия проводились при участии Департамента стратегических расследований Нацполиции.
Правоохранители проверяют причастность других лиц к схеме захвата земли площадью 0,0823 га на набережной пляжа "Ланжерон". По данным следствия, директор действовал в сговоре с неустановленными сообщниками.
