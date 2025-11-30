$42.190.00
10:20 • 2372 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
07:27 • 10150 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
29 ноября, 18:27 • 21035 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 31370 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 26319 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 24734 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 22235 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
29 ноября, 12:33 • 17107 просмотра
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
29 ноября, 12:07 • 16365 просмотра
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
29 ноября, 11:00 • 14744 просмотра
"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США
публикации
Эксклюзивы
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 73189 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 57578 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 65621 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 64097 просмотра
В Одессе директору частной компании объявили подозрение за незаконную застройку на побережье Черного моря

Киев • УНН

 • 664 просмотра

Директора частного предприятия в Одессе подозревают в незаконной застройке рекреационной зоны на побережье Черного моря. По данным следствия, с 2022 года компания пользовалась землей безвозмездно и получала прибыль от гостиничного комплекса на этом участке.

В Одессе директору частной компании объявили подозрение за незаконную застройку на побережье Черного моря

В Одессе директору частного предприятия объявили подозрение за незаконную застройку участка в рекреационной зоне на побережье Черного моря. По данным следствия, компания с 2022 года использует землю безвозмездно и получает прибыль от работы гостиничного комплекса. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Следователи установили, что директор компании, стремясь расширить территорию для бизнеса, возвел часть гостиничного комплекса, спа-зоны, бассейны и другие объекты на земельном участке, который не принадлежал предприятию.

Приморская окружная прокуратура г. Одессы сообщила о подозрении директору предприятия в самовольной застройке земельного участка в рекреационной зоне у побережья Черного моря (ч. 4 ст. 197-1 УК Украины)

- говорится в сообщении.

Экс-нардеп Корнацкий получил 3,5 года тюрьмы за незаконную компенсацию за жилье в более чем 900 тыс. грн28.11.25, 11:09 • 3122 просмотра

По данным прокуратуры, гостиничный комплекс работает с 2022 года, а самовольно застроенная часть земли используется бесплатно.

В результате противоправных действий должностного лица ООО и сообщников территориальной общине города Одессы причинен ущерб на сумму более 20 млн грн

- сообщает Офис Генерального прокурора.

Прокуратура уже подала в суд ходатайство об аресте имущества предприятия, чтобы обеспечить возможность возмещения убытков. Оперативные мероприятия проводились при участии Департамента стратегических расследований Нацполиции.

Правоохранители проверяют причастность других лиц к схеме захвата земли площадью 0,0823 га на набережной пляжа "Ланжерон". По данным следствия, директор действовал в сговоре с неустановленными сообщниками.

В Запорожье разоблачена схема присвоения 17 млн грн благотворительной помощи27.11.25, 15:24 • 2202 просмотра

Алла Киосак

