В Одесі директору приватної компанії оголосили підозру за незаконну забудову на узбережжі Чорного моря
Київ • УНН
Директора приватного підприємства в Одесі підозрюють у незаконній забудові рекреаційної зони на узбережжі Чорного моря. За даними слідства, з 2022 року компанія користувалася землею безоплатно та отримувала прибуток від готельного комплексу на цій ділянці.
Деталі
Слідчі встановили, що директор компанії, прагнучи розширити територію для бізнесу, звів частину готельного комплексу, спа-зони, басейни та інші об’єкти на земельній ділянці, яка не належала підприємству.
Приморська окружна прокуратура м. Одеси повідомила про підозру директору підприємства у самочинній забудові земельної ділянки в рекреаційній зоні біля узбережжя Чорного моря (ч. 4 ст. 197-1 КК України)
За даними прокуратури, готельний комплекс працює з 2022 року, а самовільно забудована частина землі використовується безкоштовно.
Внаслідок протиправних дій посадовця ТОВ та спільників територіальній громаді міста Одеси заподіяно понад 20 млн грн шкоди
Прокуратура вже подала до суду клопотання про арешт майна підприємства, щоб забезпечити можливість відшкодування збитків. Оперативні заходи проводилися за участі Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.
Правоохоронці перевіряють причетність інших осіб до схеми захоплення землі площею 0,0823 га на набережній пляжу "Ланжерон". За даними слідства, директор діяв у змові з невстановленими спільниками.
