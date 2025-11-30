В Одесі директору приватної компанії оголосили підозру за незаконну забудову на узбережжі Чорного моря

$42.190.00
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
07:27 • 8214 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
29 листопада, 18:27 • 20327 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 30685 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 25748 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10 • 24510 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28 • 22065 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
29 листопада, 12:33 • 17041 перегляди
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
29 листопада, 12:07 • 16305 перегляди
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
29 листопада, 11:00 • 14698 перегляди
"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США
Популярнi новини
Ракетний удар по Вишгороду: рятувальники оприлюднили кадри пожежі в багатоповерхівціVideo30 листопада, 01:06 • 9096 перегляди
Палестинська адміністрація продовжує виплати терористам попри зобов'язання - The Telegraph30 листопада, 02:38 • 6082 перегляди
Десятки тисяч румунів залишилися без питної води через проблеми на греблі30 листопада, 03:31 • 7332 перегляди
Економіка воєнного часу: купівельна спроможність росіян і надалі послаблюється - ISW05:15 • 4508 перегляди
Польський президент Навроцький відмовився від зустрічі з Орбаном після його візиту до москви09:40 • 4038 перегляди
Публікації
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 23672 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 72626 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 57102 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto28 листопада, 11:00 • 65098 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45 • 63590 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Олександр Сирський
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вишгород
Київська область
Велика Британія
УНН Lite
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 23673 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 38463 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 55844 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 75337 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 106955 перегляди
В Одесі директору приватної компанії оголосили підозру за незаконну забудову на узбережжі Чорного моря

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Директора приватного підприємства в Одесі підозрюють у незаконній забудові рекреаційної зони на узбережжі Чорного моря. За даними слідства, з 2022 року компанія користувалася землею безоплатно та отримувала прибуток від готельного комплексу на цій ділянці.

В Одесі директору приватної компанії оголосили підозру за незаконну забудову на узбережжі Чорного моря

У Одесі директору приватного підприємства оголосили підозру за незаконну забудову ділянки в рекреаційній зоні на узбережжі Чорного моря. За даними слідства, компанія з 2022 року використовує землю безоплатно та отримує прибуток від роботи готельного комплексу. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

Слідчі встановили, що директор компанії, прагнучи розширити територію для бізнесу, звів частину готельного комплексу, спа-зони, басейни та інші об’єкти на земельній ділянці, яка не належала підприємству.

Приморська окружна прокуратура м. Одеси повідомила про підозру директору підприємства у самочинній забудові земельної ділянки в рекреаційній зоні біля узбережжя Чорного моря (ч. 4 ст. 197-1 КК України)

- йдеться у повідомленні.

Екснардеп Корнацький отримав 3,5 роки тюрми за незаконну компенсацію за житло в понад 900 тис. грн28.11.25, 11:09 • 3114 переглядiв

За даними прокуратури, готельний комплекс працює з 2022 року, а самовільно забудована частина землі використовується безкоштовно.

Внаслідок протиправних дій посадовця ТОВ та спільників територіальній громаді міста Одеси заподіяно понад 20 млн грн шкоди

- повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Прокуратура вже подала до суду клопотання про арешт майна підприємства, щоб забезпечити можливість відшкодування збитків. Оперативні заходи проводилися за участі Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Правоохоронці перевіряють причетність інших осіб до схеми захоплення землі площею 0,0823 га на набережній пляжу "Ланжерон". За даними слідства, директор діяв у змові з невстановленими спільниками.

У Запоріжжі викрито схему привласнення 17 млн грн благодійної допомоги27.11.25, 15:24 • 2198 переглядiв

Алла Кіосак

Кримінал та НП
