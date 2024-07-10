Правоохранители в Одессе задержали четырех мужчин в возрасте от 17 до 42 лет, которые забили до смерти человека. Сделали они это из-за мести, за то что тот когда-то давно избил самого старшего из них. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали

Происшествие произошло несколько дней назад в Киевском районе Одессы. 38-летнего мужчину с признаками насильственной смерти нашли у входа в многоэтажку на улице Ильфа и Петрова. Отмечается, что он вместе с сожительницей снимал комнату в квартире в этом доме.

Правонарушителей установили и задержали в день совершения преступления. Ими оказались четверо местных мужчин в возрасте от 17 до 42 лет.

Как было выяснено, старший из них собрал компанию знакомых, чтобы отомстить горожанину за то, что тот когда-то давно избил его. Узнав адрес проживания своего обидчика, сообщники дождались, когда он придет домой, и беспощадно избили на глазах у сожительницы и съемщика еще одной комнаты. Покидая квартиру, правонарушители замотали потерпевшего в штору и вынесли ко входу многоэтажки.

Гражданская жена вызвала "скорую", но врачи, приехав на вызов, констатировали смерть мужчины.

Предварительно, смерть потерпевшего наступила в результате черепно-лицевой травмы в совокупности с переломами ребер и грудной клетки. Окончательная же причина будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы - указали правоохранители.

Задержанным уже сообщили о подозрении в тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшего. За это преступление они могут провести за решеткой до десяти лет.

По ходатайству полицейских суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

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