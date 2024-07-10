Луцкий горрайонный суд отправил под стражу военного, которого подозревают в подрыве гранаты на улице Ковельской в Луцке, без права внесения залога. Об этом сообщила пресс-секретарь Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко в комментарии "Суспільне", передает УНН.

Детали

"Луцкий горрайонный суд 9 июля назначил военному, который взорвал гранату на Ковельской в Луцке, 60 дней ареста без права внесения залога", - говорится в сообщении.

По словам Шевченко, мужчине, который является действующим военнослужащим одной из военных волынских частей, инкриминируют статьи ч. 2 ст. 15 п.п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 (законченное покушение на умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боеприпасами) УК Украины.

В случае доказательства вины в суде, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Дополнение

7 июля сообщалось, что в Луцке на улице Ковельской неизвестный мужчина из окна автомобиля бросил в людей гранату.

Впоследствии правоохранители установили человека, который 7 июля бросил гранату на проезжую часть в Луцке, и задержали мужчину.