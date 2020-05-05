В одесском порту под бананами из Эквадора обнаружили полцентнера кокаина

"В морском порту "Южный" пограничники во взаимодействии с СБУ, прокуратурой и таможней задержали рекордную в этом году партию кокаина. Наркотик поместили в тайниках, оборудованных с использованием технических полостей контейнера с бананами, который прибыл из Эквадора. Кокаин был расфасован в 45 брикетах. Каждый брикет был обернут в свинцовые упаковки, чтобы уменьшить вероятность обнаружения их с помощью сканеров или служебных собак. Вес брутто обнаруженного наркотика составил 53,4 кг. Ориентировочная стоимость изъято элитного наркотика на черном рынке составляет более 200 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Указано, что наркотики были размещены в пакетах с изображением миньонов, и это уже не первые в "Южном" тяжелые наркотики задержали в пакетах с вымышленными персонажами. В марте контейнеры с наркотиками имели обертку с изображением персонажа из игры "Монополия".

При этом в СБУ указали, что в настоящее время проводятся следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации канала контрабанды наркотиков. Отмечается, что первая партия тяжелого наркотика при осмотре в порту грузового контейнера с бананами обнаружена в рамках начатого уголовного производства.

Напомним, за год пограничники обнаружили более 3 тонн наркотиков.



