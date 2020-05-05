В одеському порту під бананами з Еквадору виявили пів центнера кокаїну
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. У морському порту “Південний”, що на Одещині, прикордонники виявили партію кокаїну, вагою в 53,4 кг. Його ховали в технічних порожнинах контейнера з еквадорськими бананами. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДПСУ.
“У морському порту "Південний“ прикордонники у взаємодії з СБУ, прокуратурою та митницею затримали рекордну цього року партію кокаїну. Наркотик помістили у сховках, облаштованих з використанням технічних порожнин контейнера з бананами, який прибув з Еквадору. Кокаїн було розфасовано у 45 брикетах. Кожен брикет було обгорнуто в свинцеве пакування, щоб зменшити вірогідність виявлення їх з допомогою сканерів або службових собак. Вага брутто виявленого наркотику склала 53,4 кг. Орієнтовна вартість вилучено елітного наркотику на чорному ринку становить понад 200 мільйонів гривень”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що наркотики були розміщені в пакунках з зображенням міньйонів, і це вже не вперше в “Південному” важкі наркотики затримали в пакунках з вигаданими персонажами. У березні контейнери з наркотиками мали обгортку з зображенням персонажу з гри “Монополія”.
При цьому у СБУ вказали, що наразі тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до організації каналу контрабанди наркотиків. Зазначається, що першу партію важкого наркотику під час огляду в порту вантажного контейнера з бананами виявлено у межах розпочатого кримінального провадження.
Нагадаємо, за рік прикордонники виявили понад 3 тонни наркотиків.