За рік українські прикордонники виявили понад три тонни наркотиків
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Упродовж 12 місяців співробітники Держприкордонслужби виявили понад 3 тонн наркотичних речовин, більше 5 тисяч психотропних пігулок та понад 11 кг наркомістких лікарських засобів. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДПСУ.
Наймаштабніше затримання важких наркотиків відбулося торік у листопаді на Закарпатті. Співробітники пункту пропуску "Ужгород" виявили 374 кілограми героїну у вантажівці, якою їхали в Німеччину. Наркотик ховали у вантажі фанери.
Ще один зі шляхів важких наркотиків – морем з країн Південної Америки. Торік в порту "Південний" виявили вантаж фарби, в якій було близько 200 кілограмів колумбійського кокаїну. Орієнтовна вартість цієї партії на тіньовому ринку становить понад 20 млн доларів США.
А в березні цього року у "Південному" виявлено понад 30 кілограмів кокаїну, який прибув з Чилі. Тоді наркодилери хотіли налагодити канал, яким переправити до нашої країни та ЄС понад пів тонни кокаїну.
Проте, найчастіше українські прикордонники виявляють наркотики рослинного походження. Найбільше таких затримань відбулося на Півдні України.
1 травня на Херсонщині виявили оранжерею, де в поживних речовинах без ґрунту вирощували коноплі та виготовляли з них наркотик. У злочинців вилучили товару на 1,3 млн грн за цінами "чорного ринку". Аналогічну втрату понесли наркоагрономи в жовтні 2019 року в Запорізькій області у них теж вилучили кущі конопель та 23 кг готового наркотику.
Нагадаємо, у Харкові затримали чоловіка, який перевозив більше 100 кг канабісу.