У Харкові затримали чоловіка, який перевозив більше 100 кг канабісу
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. 29 березня співробітники УПП ГУНП в Харківській області зупинили автомобіль Renault Logan, за кермом якого був 46-річний мешканець м. Харкова. Про це повідомляє УНН з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
В ході огляду, проведеного працівниками УПН ГУНП та прокурором Харківської місцевої прокуратури, виявлено, що при собі чоловік мав заборонені речовини, а саме 220 брикетів по 0,5 кг канабісу загальною вагою близько 110 кг. Приблизна вартість вилучених наркотичних засобів на "чорному" ринку складає 22 млн грн.
Наразі правопорушника затримано у порядку ст. 208 КПК України. Місцевою прокуратурою йому готується повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, на збуті канабісу у Чернігові затримали фельдшера військового медпункту.