На збуті канабісу у Чернігові затримали фельдшера військового медпункту
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. 30 березня за процесуального керівництва військової прокуратури Чернігівського гарнізону Центрального регіону України в рамках кримінального провадження за ст. 307 ч. 1 КК України викрито та затримано після збуту наркотичних засобів фельдшера медичного пункту однієї з військових частин, дислокованої на Чернігівщині. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону України.
Установлено, що 24 березня старший сержант ЗСУ у м. Чернігові здійснив збут канабісу цивільній особі. 30 березня під час повторного збуту канабісу цьому ж громадянину військовослужбовця було затримано.
Затримання відбулося спільно із слідчими Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області, за оперативного супроводження Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Чернігівській області.
У ході санкціонованого обшуку, проведеного за місцем мешкання військовослужбовця, виявлено інші наркотичні засоби, а також боєприпаси у виді патронів різного калібру.
Санкція ч. 1 ст 307 Кримінального кодексу України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.
Нагадаємо, у Києві затримали учасників наркоугрупування із "товаром" на понад 1 млн гривень.