На збуті канабісу у Чернігові затримали фельдшера військового медпункту

КИЇВ. 31 березня. УНН. 30 березня за процесуального керівництва військової прокуратури Чернігівського гарнізону Центрального регіону України в рамках кримінального провадження за ст. 307 ч. 1 КК України викрито та затримано після збуту наркотичних засобів фельдшера медичного пункту однієї з військових частин, дислокованої на Чернігівщині. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону України.