За сбыт марихуаны в Чернигове задержали фельдшера военного медпункта
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. 30 марта под процессуальным руководством военной прокуратуры Черниговского гарнизона Центрального региона Украины в рамках уголовного производства по ст. 307 ч. 1 УК Украины разоблачен и задержан после сбыта наркотических средств фельдшер медицинского пункта одной из воинских частей, дислоцированной в Черниговской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.
Установлено, что 24 марта старший сержант ВСУ в Чернигове осуществил сбыт марихуаны гражданскому лицу. 30 марта во время повторного сбыта каннабиса этом же гражданину военнослужащий был задержан.
Задержание произошло совместно со следователями Черниговского отдела полиции ГУНП в Черниговской области, при оперативном сопровождении Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Черниговской области.
В ходе санкционированного обыска, проведенного по месту жительства военнослужащего, выявлены другие наркотические средства, а также боеприпасы в виде патронов различного калибра.
Санкция ч. 1 ст 307 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.
Напомним, в Киеве задержали участников наркогруппировки с "товаром" на более 1 млн гривен.