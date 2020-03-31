За сбыт марихуаны в Чернигове задержали фельдшера военного медпункта

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 71182 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 84136 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 97211 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 94549 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 106109 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 91368 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103448 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106094 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131111 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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За сбыт марихуаны в Чернигове задержали фельдшера военного медпункта

За сбыт марихуаны в Чернигове задержали фельдшера военного медпункта

Киев  •  УНН

 • 13204 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. 30 марта под процессуальным руководством военной прокуратуры Черниговского гарнизона Центрального региона Украины в рамках уголовного производства по ст. 307 ч. 1 УК Украины разоблачен и задержан после сбыта наркотических средств фельдшер медицинского пункта одной из воинских частей, дислоцированной в Черниговской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Установлено, что 24 марта старший сержант ВСУ в Чернигове осуществил сбыт марихуаны гражданскому лицу. 30 марта во время повторного сбыта каннабиса этом же гражданину военнослужащий был задержан.

Задержание произошло совместно со следователями Черниговского отдела полиции ГУНП в Черниговской области, при оперативном сопровождении Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Черниговской области.

В ходе санкционированного обыска, проведенного по месту жительства военнослужащего, выявлены другие наркотические средства, а также боеприпасы в виде патронов различного калибра.

Санкция ч. 1 ст 307 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.

Напомним, в Киеве задержали участников наркогруппировки с "товаром" на более 1 млн гривен.

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