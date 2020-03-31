За сбыт марихуаны в Чернигове задержали фельдшера военного медпункта

КИЕВ. 31 марта. УНН. 30 марта под процессуальным руководством военной прокуратуры Черниговского гарнизона Центрального региона Украины в рамках уголовного производства по ст. 307 ч. 1 УК Украины разоблачен и задержан после сбыта наркотических средств фельдшер медицинского пункта одной из воинских частей, дислоцированной в Черниговской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.