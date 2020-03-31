В Харькове задержали мужчину, который перевозил более 100 кг каннабиса
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. 29 марта сотрудники УПП ГУНП в Харьковской области остановили автомобиль Renault Logan, за рулем которого был 46-летний житель Харькова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
В ходе осмотра, проведенного сотрудниками УПН ГУНП и прокурором Харьковской местной прокуратуры, установлено, что при себе мужчина имел запрещенные вещества, а именно 220 брикетов по 0,5 кг каннабиса общим весом около 110 кг. Приблизительная стоимость изъятых наркотических средств на "черном" рынке составляет 22 млн грн.
Сейчас правонарушитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Местной прокуратурой ему готовится сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения.
Напомним, за сбыт марихуаны в Чернигове задержали фельдшера военного медпункта.