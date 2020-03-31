В Харькове задержали мужчину, который перевозил более 100 кг каннабиса

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 83302 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 99965 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102186 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101476 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109418 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 97927 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104395 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106399 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131362 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130405 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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5 марта, 11:59 • 105175 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

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5 марта, 09:29 • 110623 просмотра
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Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 108383 просмотра
Актуальное
В Харькове задержали мужчину, который перевозил более 100 кг каннабиса

В Харькове задержали мужчину, который перевозил более 100 кг каннабиса

Киев  •  УНН

 • 13582 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. 29 марта сотрудники УПП ГУНП в Харьковской области остановили автомобиль Renault Logan, за рулем которого был 46-летний житель Харькова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

В ходе осмотра, проведенного сотрудниками УПН ГУНП и прокурором Харьковской местной прокуратуры, установлено, что при себе мужчина имел запрещенные вещества, а именно 220 брикетов по 0,5 кг каннабиса общим весом около 110 кг. Приблизительная стоимость изъятых наркотических средств на "черном" рынке составляет 22 млн грн.

Сейчас правонарушитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Местной прокуратурой ему готовится сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения.

Напомним, за сбыт марихуаны в Чернигове задержали фельдшера военного медпункта.

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