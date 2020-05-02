За год украинские пограничники обнаружили более трех тонн наркотиков

Масштабное задержания тяжелых наркотиков состоялось в ноябре прошлого года на Закарпатье. Сотрудники пункта пропуска "Ужгород" обнаружили 374 килограммов героина в грузовике, которым ехали в Германию. Наркотик прятали в грузе фанеры.

Еще один из путей тяжелых наркотиков - морем из стран Южной Америки. В прошлом году в порту "Южный" обнаружили груз краски, в которой было около 200 килограммов колумбийского кокаина. Ориентировочная стоимость этой партии на теневом рынке составляет более 20 млн долларов США.

А в марте этого года в "Южном" обнаружено более 30 килограммов кокаина, прибывшего из Чили. Тогда наркодилеры хотели наладить канал, по которому переправить в нашу страну и ЕС более полтонны кокаина.

Однако, чаще всего украинские пограничники обнаруживают наркотики растительного происхождения. Больше всего таких задержаний произошло на юге Украины.

1 мая в Херсонкой области обнаружили оранжерею, где в питательных веществах без почвы выращивали коноплю и изготавливали из них наркотик. У преступников изъяли товара на 1,3 млн грн по ценам "черного рынка". Аналогичную потерю понесли наркоагрономы в октябре 2019 году в Запорожской области у них тоже изъяли кусты конопли и 23 кг готового наркотика.

Напомним, в Харькове задержали мужчину, который перевозил более 100 кг каннабиса.