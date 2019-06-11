В одесской психбольнице после пожара проходят обыски

"В рамках начатых уголовных производств в административном корпусе больницы и в кабинетах трех должностных лиц указанного заведения продолжаются обыски. Устанавливается наличие пожарно-технической документации, которая будет изьята для тщательного изучения", - говорится в сообщении.



Следователями проведен первичный осмотр места происшествия, опрошены свидетели из числа персонала отделения, в котором произошел пожар и другие работники больницы.

Напомним, что вечером 10 июня в полицию и ГСЧСС в Одесской области поступило сообщение о возгорании в 7-м отделении Одесского областного медицинского центра психического здоровья.

В результате происшествия четыре человека погибли на месте, еще двое умерли в медицинских учреждениях. Среди погибших медсестра больницы. Предварительная причина смерти - отравление угарным газом. Личности погибших установлены, их тела направлены на экспертизу. Еще шестеро пациентов больницы госпитализированы, один из них в крайне тяжелом состоянии, указали в полиции.

Добавим, по данным ГСЧС, после пожара в одесской психбольнице остаются госпитализированными 5 человек.