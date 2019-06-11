В одеській психлікарні після пожежі проходять обшуки
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. В Одеському обласному медичному центрі психічного здоров'я, де вночі трапилася смертельна пожежа, слідчі проводять обшуки у трьох службових кабінетах. Про це повідомили у відділі комунікацій поліції Одеської області, передає УНН.
"У межах розпочатих кримінальних проваджень у адміністративному корпусі лікарні та в кабінетах трьох посадових осіб вказаного закладу тривають обшуки. Встановлюється наявність пожежно-технічної документації, яка буде вилучена для ретельного вивчення", - йдеться у повідомленні.
Слідчими проведено первинний огляд місця події, опитані свідки з числа персоналу відділення, в якому відбулася пожежа та інші працівники лікарні.
Нагадаємо, що ввечері 10 червня до поліції з ДСНС в Одеській області надійшло повідомлення про загоряння в 7-му відділенні Одеського обласного медичного центру психічного здоров’я.
Внаслідок події четверо осіб загинули на місці, ще двоє померли у медичних закладах. Серед загиблих медсестра лікарні. Попередня причина смерті - отруєння чадним газом. Особи загиблих встановлені, їх тіла направлені на експертизу. Ще шестеро пацієнтів лікарні госпіталізовані, один з них у вкрай важкому стані, вказали у поліції.
Додамо, за даними ДСНС, після пожежі в одеській психлікарні залишаються госпіталізованими 5 осіб.