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15 марта, 19:03 • 115345 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 166958 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 138173 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130602 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112901 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105523 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101451 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Одесской ОГА урегулировали вопрос проезда льготников в электричках

В Одесской ОГА урегулировали вопрос проезда льготников в электричках

Киев • УНН

 • 9861 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Одесской области урегулировали вопрос компенсации проезда льготников в пригородных электричках. Об этом рассказали корреспонденту УНН в Одесской ОГА.

Как сообщали в пресс-службе Одесской железной дороги, одесская дирекция железнодорожных перевозок планирует отменить движение пригородных поездов. Такое решение связано с тем, что предприятие до сих пор не получило компенсацию за проезд льготной категории населения, что составляет около 20 млн грн.

В свою очередь в Одесской ОГА отметили, что вопрос компенсации проезда льготников в пригородных электропоездах урегулирован, поэтому поводов для паники нет. Уже завтра они дадут развернутый комментарий по этому вопросу.

Украинские Национальные Новости

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