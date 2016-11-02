В Одесской ОГА урегулировали вопрос проезда льготников в электричках

Как сообщали в пресс-службе Одесской железной дороги, одесская дирекция железнодорожных перевозок планирует отменить движение пригородных поездов. Такое решение связано с тем, что предприятие до сих пор не получило компенсацию за проезд льготной категории населения, что составляет около 20 млн грн.

В свою очередь в Одесской ОГА отметили, что вопрос компенсации проезда льготников в пригородных электропоездах урегулирован, поэтому поводов для паники нет. Уже завтра они дадут развернутый комментарий по этому вопросу.