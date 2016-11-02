В Одеській ОДА врегулювали питання проїзду пільговиків в електричках
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 2 листопада. УНН. В Одеській області врегулювали питання компенсації проїзду пільговиків у приміських електричках. Про це розповіли кореспонденту УНН в Одеській ОДА.
Як повідомляли у прес-службі Одеської залізниці, одеська дирекція залізничних перевезень планує скасувати рух приміських потягів. Таке рішення пов'язане із тим, що підприємство і досі не отримало компенсацію за проїзд пільгової категорії населення, що складає близько 20 млн грн.
У свою чергу в Одеській ОДА зазначили, що питання компенсації проїзду пільговиків у приміських електропотягах врегульовано, а тому приводів для паніки нема. Вже завтра вони дадуть розгорнутий коментар щодо цього питання.