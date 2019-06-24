В Одесской области снова исчезла несовершеннолетняя
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Таировским отделением полиции в г. Одессе разыскивается Савченко Анастасия Павловна, которая сегодня утром ушла из дома и не вернулась, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Одесской области.
“Таировским отделением полиции в г. Одессе разыскивается Савченко Анастасия Павловна, 2005 г.р., которая сегодня утром ушла из дома и не вернулась. Приметы: рост 160 см, волосы русые, глаза светло-зеленые, худощавого телосложения”, — указано в сообщении правоохранителей.
Была одета в черные шорты, черную футболку, босоножки белого цвета с красными полосками.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении девушки, просьба сообщить по телефонам: “102”,
Напоминаем, сегодня неустановленный мужчина в Умани на улице совершил нападение на 15-летнюю девушку и под угрозой убийства изнасиловал ее.