В Одеській області знову зникла неповнолітня
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Таїровським відділенням поліції в м. Одесі розшукується Савченко Анастасія Павлівна, яка сьогодні вранці пішла з дому та не повернулася, пише УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції у Одеській області.
“Таїровським відділенням поліції в м. Одесі розшукується Савченко Анастасія Павлівна, 2005 р.н., яка сьогодні вранці пішла з дому та не повернулася. Прикмети: зріст 160 см, волосся русяве, очі світло-зелені, худорлявої статури”, — вказано у повідомленні правоохоронців.
Була вдягнена у чорні шорти, чорну футболку, босоніжки білого кольору з червоними смужками.
Всім, кому що-небудь відомо про місцезнаходження дівчини, прохання повідомити за телефонами: “102”,
Нагадуємо, сьогодні невстановлений чоловік в Умані на вулиці скоїв напад на 15-річну дівчину й під загрозою вбивства зґвалтував її.