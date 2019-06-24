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В Одеській області знову зникла неповнолітня

Київ • УНН

 • 13994 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Таїровським відділенням поліції в м. Одесі розшукується Савченко Анастасія Павлівна, яка сьогодні вранці пішла з дому та не повернулася, пише УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції у Одеській області.

В Одеській області знову зникла неповнолітня

“Таїровським відділенням поліції в м. Одесі розшукується Савченко Анастасія Павлівна, 2005 р.н., яка сьогодні вранці пішла з дому та не повернулася. Прикмети: зріст 160 см, волосся русяве, очі світло-зелені, худорлявої статури”, — вказано у повідомленні правоохоронців.

Була вдягнена у чорні шорти, чорну футболку, босоніжки білого кольору з червоними смужками.

Всім, кому що-небудь відомо про місцезнаходження дівчини, прохання повідомити за телефонами: “102”, (048)746-29-07.

Нагадуємо, сьогодні невстановлений чоловік в Умані на вулиці скоїв напад на 15-річну дівчину й під загрозою вбивства зґвалтував її.

Українські Національні Новини

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