У Черкаській області чоловік на вулиці скоїв напад на 15-річну дівчину й зґвалтував її
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Сьогодні невстановлений чоловік в Умані на вулиці скоїв напад на 15-річну дівчину й під загрозою вбивства зґвалтував її, пише УНН з посиланням на Facebook-сторінку першого заступника глави Національної поліції України Вячеслава Аброськіна.
“Щойно невстановлений чоловік в Умані на вулиці скоїв напад на 15-річну дівчину й під загрозою вбивства зґвалтував її. Дівчина без свідомості. На розшук злочинця піднятий особовий склад поліції Черкащини”, — вказано у повідомленні.
Він також додав деталі нещодавніх схожих злочинів: в Маріуполі відносно 12-річної дітини, на Вінничині відносно 4-річного хлопчика, в Київській області з заявою звернулися жінки про згвалтування їх 2-річної та 12-річної доньок.
Варто нагадати, що у Києві затримали підозрюваного у вбивстві 9-річного хлопчика, на тілі вбитого виявили численні ножові поранення.