Прокуратура буде просити тримання під вартою для підозрюваного у вбивстві 9-річного хлопчика
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Київська місцева прокуратура N2 готує клопотання до Дарницького районого суду м Києва про обрання підозрюваному у вбивстві 9-річного хлопчика запобіжного заходу. Зважаючи на тяжкість вчиненого злочину прокурор проситиме суд застосувати найсуворіший запобіжний захід, а саме тримання під вартою без альтернативи. Про це УНН розповіла прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.
"Клопотання сьогодні буде внесено на розгляд суду. Час засідання повідомимо після автоматичного розподілу. Затриманий - киянин, 1989 року народження, підозрюється в умисному протиправному заподіянні смерті, малолітньої дитини, тобто у скоєнні злочину, передбаченого п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України. Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення або довічне", - повідомила вона.
Як повідомляв УНН, у Києві затримали підозрюваного у вбивстві 9-річного хлопчика. На тілі вбитого 9-річного хлопчика виявили численні ножові поранення.
Як повідомляв УНН, у Києві поблизу озера Вирлиця знайшли тіло 9-річного хлопчика, який перебував у розшуку.