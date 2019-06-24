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На тілі вбитого 9-річного хлопчика виявили численні ножові поранення

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. На тілі вбитого у Києві 9-річного хлопчика виявили численні ножові поранення. Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.

На тілі вбитого 9-річного хлопчика виявили численні ножові поранення

На тілі хлопчика, у вбивстві якого підозрюють брата вітчима хлопчика 1989 року народження, виявили понад два десятки ножових поранень. Також до ніг хлопчика мотузкою був прив’язаний камінь.

Як повідомляв УНН, у Києві поблизу озера Вирлиця знайшли тіло 9-річного хлопчика, який перебував у розшуку.

Поліція встановила, що дитину вбили. За підозрою у вбивстві затримано старшого брата відчима хлопчика (чоловік 1989 року народження). Підозрюваний дав свідчення. Попередньо встановлено, що мотивом вбивства стала образа. Однак, що саме стало її причиною поки не відомо.

Розслідування триває за ст.115 КК України (умисне вбивство).

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