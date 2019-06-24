На теле убитого 9-летнего мальчика обнаружили многочисленные ножевые ранения

На теле мальчика, в убийстве которого подозревают брата отчима мальчика 1989 года рождения, обнаружили более двух десятков ножевых ранений. Также к ногам мальчика веревкой был привязан камень.



Как сообщал УНН, в Киеве возле озера Вырлица нашли тело 9-летнего мальчика, который находился в розыске.



Полиция установила, что ребенка убили. По подозрению в убийстве задержан старший брат отчима мальчика (мужчина 1989 года рождения). Подозреваемый дал признательные показания. Предварительно установлено, что мотивом убийства стала обида. Однако, что именно стало ее причиной пока не известно.



Расследование продолжается по ст.115 УК Украины (умышленное убийство).