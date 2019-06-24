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Прокуратура будет просить содержания под стражей для подозреваемого в убийстве 9-летнего мальчика

Киев • УНН

 • 11706 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Киевская местная прокуратура N2 готовит ходатайство в Дарницкий районного суда г. Киева об избрании подозреваемому в убийстве 9-летнего мальчика меры пресечения. Учитывая тяжесть совершенного преступления прокурор будет просить суд применить самую строгую меру пресечения, а именно содержание под стражей без альтернативы. Об этом УНН рассказала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Прокуратура будет просить содержания под стражей для подозреваемого в убийстве 9-летнего мальчика

"Ходатайство сегодня будет внесено на рассмотрение суда. Время заседания сообщим после автоматического распределения. Задержанный - киевлянин, 1989 года рождения, подозревается в умышленном противоправном причинении смерти, малолетнему ребенку, то есть в совершении преступления, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украина. Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения или пожизненное", - сообщила она.

Как сообщал УНН, в Киеве задержали подозреваемого в убийстве 9-летнего мальчика. На теле убитого 9-летнего мальчика обнаружили многочисленные ножевые ранения.

Как сообщал УНН, в Киеве возле озера Вырлица нашли тело 9-летнего мальчика, который находился в розыске.

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