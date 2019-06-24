Прокуратура будет просить содержания под стражей для подозреваемого в убийстве 9-летнего мальчика

"Ходатайство сегодня будет внесено на рассмотрение суда. Время заседания сообщим после автоматического распределения. Задержанный - киевлянин, 1989 года рождения, подозревается в умышленном противоправном причинении смерти, малолетнему ребенку, то есть в совершении преступления, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украина. Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения или пожизненное", - сообщила она.



Как сообщал УНН, в Киеве задержали подозреваемого в убийстве 9-летнего мальчика. На теле убитого 9-летнего мальчика обнаружили многочисленные ножевые ранения.



Как сообщал УНН, в Киеве возле озера Вырлица нашли тело 9-летнего мальчика, который находился в розыске.