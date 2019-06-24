В Черкасской области мужчина на улице совершил нападение на 15-летнюю девушку и изнасиловал ее

“Только что неустановленный мужчина в Умани на улице совершил нападение на 15-летнюю девушку и под угрозой убийства изнасиловал ее. Девушка без сознания. На розыск преступника поднят личный состав полиции Черкащины”, — указано в сообщении.

Он также добавил детали недавних похожих преступлений: в Мариуполе в отношении 12-летнего ребенка, в Винницкой области относительно 4-летнего мальчика, в Киевской области с заявлением обратились женщины об изнасиловании их 2-летней и 12-летней дочери.

Стоит напомнить, что в Киеве задержали подозреваемого в убийстве 9-летнего мальчика, на теле убитого обнаружили многочисленные ножевые ранения.