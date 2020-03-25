В Одесской области зафиксировано три новых случая COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В Одесской области подтвердились еще 3 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом в Facebook сообщил председатель Одесской ОГА Максим Куцый, передает УНН.
“В Одесской области подтвердились еще 3 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Положительные результаты на COVID-19 поступили на жителей Одессы: мужчину 1973 года рождения, женщину и мужчину 1965 и 1963 года соответственно”, — написал Куцый.
Он добавил, что оперативные данные тестов предоставил лабораторный центр Минздрава в Одессе. “На данный момент в регионе зафиксировано 4 случая заболевания коронавирусной инфекцией”, — написал глава ОГА.
Куцый отметил, что более подробная информация уточняется. “Желаю им скорейшего выздоровления и еще раз подчеркиваю необходимость соблюдения правил карантина”, — резюмировал он.
Напомним, по состоянию на вечер 25 марта в Украине зафиксировано 145 случаев заражения COVID-19.
Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.