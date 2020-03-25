В Одеській області зафіксовано три нових випадки COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. В Одеській області підтвердилися ще 3 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. Про це у Facebook повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций, передає УНН.
“На Одещині підтвердилися ще 3 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. Позитивні результати на COVID-19 надійшли на жителів Одеси: чоловіка 1973 року народження, жінку та чоловіка 1965 та 1963 року народження відповідно”, — написав Куций.
Він додав, що оперативні дані тестів надав лабораторний центр МОЗ в Одесі. “На цей момент у регіоні зафіксовано 4 випадки захворювання коронавірусною інфекцією”, — написав очільник ОДА.
Куций зазначив, що більш детальна інформація наразі уточнюється. “Бажаю їм скорішого одужання та ще раз наголошую на необхідності дотримання правил карантину”, — резюмував він.
Нагадаємо, станом на вечір 25 березня в Україні зафіксовано 145 випадків зараження COVID-19.
Спалах коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, був вперше помічений у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.