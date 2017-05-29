В Одессе "заминировали" здание Суворовского районного суда
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 29 мая. УНН. Анонимное телефонное сообщение о минировании суда на улице Черноморского казачества поступило в полицию в 15.15. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Хаджибеевского отделения полиции, специалисты-взрывотехники, работники Государственной службы чрезвычайных ситуаций.
Здание суда и прилегающая к ней территория проверяются на наличие взрывоопасных веществ и предметов. Работников и посетителей суда эвакуировали.
Как сообщал УНН, взрывчатку на одесском автовокзале не нашли.