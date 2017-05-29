В Одессе "заминировали" здание Суворовского районного суда

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Хаджибеевского отделения полиции, специалисты-взрывотехники, работники Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Здание суда и прилегающая к ней территория проверяются на наличие взрывоопасных веществ и предметов. Работников и посетителей суда эвакуировали.

Как сообщал УНН, взрывчатку на одесском автовокзале не нашли.