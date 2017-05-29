В Одесі "замінували" будівлю Суворовського районного суду
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 29 травня. УНН. Анонімне телефонне повідомлення про мінування суду на вулиці Чорноморського козацтва надійшло до поліції о 15.15. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області.
Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група Хаджибеївського відділення поліції, фахівці-вибухотехніки, працівники Державної служби надзвичайних ситуацій.
Будівля суду та прилегла до неї територія перевіряються на наявність вибухонебезпечних речовин та предметів. Працівників та відвідувачів суду евакуювали.
Як повідомляв УНН, вибухівку на одеському автовокзалі не знайшли.