В Одессе взяли под стражу предполагаемого боевика "ЛНР"
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 13 февраля. УНН. Правоохранители Одесской области сообщили о подозрении 51-летнему гражданину в содействии деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
“Установлено, что этот человек в мае 2014 года по собственной инициативе вступил в ряды одного из так называемых батальонов террористической организации „ЛНР“ и принимал участие в военных действиях против Вооруженных Сил Украины”, — отметили в прокуратуре.
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Подозреваемый судом взят под стражу. За участие в деятельности террористической организации и содействие ее деятельности Уголовным кодексом Украины предусмотрена ответственность на срок до 15 лет лишения свободы.