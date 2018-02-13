В Одессе взяли под стражу предполагаемого боевика "ЛНР"

“Установлено, что этот человек в мае 2014 года по собственной инициативе вступил в ряды одного из так называемых батальонов террористической организации „ЛНР“ и принимал участие в военных действиях против Вооруженных Сил Украины”, — отметили в прокуратуре.

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Подозреваемый судом взят под стражу. За участие в деятельности террористической организации и содействие ее деятельности Уголовным кодексом Украины предусмотрена ответственность на срок до 15 лет лишения свободы.