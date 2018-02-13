В Одесі взяли під варту імовірного бойовика "ЛНР"

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Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 13 лютого. УНН. Правоохоронці Одеської області повідомили про підозру 51-річному громадянину у сприянні діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України). Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.

“Встановлено, що цей чоловік у травні 2014 року із власної ініціативи вступив до лав одного з так званих батальйонів терористичної організації „ЛНР“ та приймав участь у військових діях проти Збройних Сил України”, — зазначили у прокуратурі.

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Підозрюваного судом взято під варту. За участь у діяльності терористичної організації та сприяння її діяльності Кримінальним кодексом України передбачена відповідальність на строк до 15 років позбавлення волі.

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