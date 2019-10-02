В Одессе вручат сертификаты на квартиры освобожденным морякам
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. В Одессе сегодня состоится торжественная церемония вручения сертификатов на квартиры 24 освобожденным морякам. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.
"Нахожусь в Одессе, ведь именно сегодня состоится торжественная церемония вручения сертификатов на квартиры 24 морякам, освобожденным 7 сентября", - написала Денисова.
Она также добавила, что детали сообщит позже.
Напомним, 12 сентября стало известно, что освобожденные из российского плена украинские моряки в течение трех недель получат ключи от квартир в Одессе.
Позже заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что освобожденным в процессе обмена пленными с Россией украинским морякам уже приобрели обещанные квартиры.