Звільнені з російського полону моряки отримають квартири в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Звільнені з російського полону українські моряки протягом трьох тижнів отримають ключі від квартир в Одесі. Про це сьогодні повідомив командир 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування, капітан другого рангу Денис Гриценко на пресконференції з нагоди повернення в Україну з російського полону 24-х незаконно утримуваних у РФ військовополонених моряків, передає кореспондент УНН.
“Учора була зустріч з начальником Генерального штабу, це питання було озвучено. Протягом трьох тижнів сказали, що питання вже буде вирішене і хлопцям вручать ключі від квартир. Квартири будуть там, де перебувають військовослужбовці — в Одесі”, — повідомив Гриценко.
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Нагадаємо, звільнені військові моряки та політв’язні, які втратили документи під час перебування в полоні або утримання в ув’язненні на території РФ або якщо є потреба в їх оновленні, отримають нові ID-паспорти.