Освобожденные из российского плена моряки получат квартиры в Одессе

"Вчера была встреча с начальником Генерального штаба, этот вопрос был озвучен. В течение трех недель сказали, что вопрос уже будет решен и ребятам вручат ключи от квартир. Квартиры будут там, где находятся военнослужащие - в Одессе", - сообщил Гриценко.

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Напомним, освобожденные военные моряки и политзаключенные, которые потеряли документы во время пребывания в плену или содержания в заключении на территории РФ или если есть необходимость в их обновлении, получат новые ID-паспорта.