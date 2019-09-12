Освобожденные из российского плена моряки получат квартиры в Одессе

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 111725 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122444 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 113980 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 119969 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125238 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150849 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150466 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140689 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 194950 просмотра

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5 марта, 13:05 • 116848 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Освобожденные из российского плена моряки получат квартиры в Одессе

Освобожденные из российского плена моряки получат квартиры в Одессе

Киев  •  УНН

 • 16190 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Освобожденные из российского плена украинские моряки в течение трех недель получат ключи от квартир в Одессе. Об этом сегодня сообщил командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования, капитан второго ранга Денис Гриценко на пресс-конференции по случаю возвращения в Украину из российского плена 24-х незаконно удерживаемых в РФ военнопленных моряков, передает корреспондент УНН.

"Вчера была встреча с начальником Генерального штаба, этот вопрос был озвучен. В течение трех недель сказали, что вопрос уже будет решен и ребятам вручат ключи от квартир. Квартиры будут там, где находятся военнослужащие - в Одессе", - сообщил Гриценко.

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Напомним, освобожденные военные моряки и политзаключенные, которые потеряли документы во время пребывания в плену или содержания в заключении на территории РФ или если есть необходимость в их обновлении, получат новые ID-паспорта.

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