Освобожденные из российского плена моряки получат квартиры в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Освобожденные из российского плена украинские моряки в течение трех недель получат ключи от квартир в Одессе. Об этом сегодня сообщил командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования, капитан второго ранга Денис Гриценко на пресс-конференции по случаю возвращения в Украину из российского плена 24-х незаконно удерживаемых в РФ военнопленных моряков, передает корреспондент УНН.
"Вчера была встреча с начальником Генерального штаба, этот вопрос был озвучен. В течение трех недель сказали, что вопрос уже будет решен и ребятам вручат ключи от квартир. Квартиры будут там, где находятся военнослужащие - в Одессе", - сообщил Гриценко.
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Напомним, освобожденные военные моряки и политзаключенные, которые потеряли документы во время пребывания в плену или содержания в заключении на территории РФ или если есть необходимость в их обновлении, получат новые ID-паспорта.