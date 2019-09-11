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Звільнені військові моряки та політв'язні отримають нові ID-паспорти

Звільнені військові моряки та політв'язні отримають нові ID-паспорти

Київ • УНН

 • 12986 перегляди

КИЇВ. 11 вересня. УНН. Звільнені військові моряки та політв'язні, які втратили документи під час перебування в полоні або утримання в ув’язненні на території РФ або якщо є потреба в їх оновленні, отримають нові ID-паспорти. Про це у своєму Telegram-каналі повідомила уповноважена ВР України з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.

“Сьогодні розпочали реалізацію спільної ініціативи з керівництвом Державної міграційної служби України з оформлення ID-паспортів. Нові документи отримають звільнені 7 вересня військові моряки та політв’язні, які втратили їх під час перебування в полоні або утримання в ув’язненні на території РФ або якщо є потреба в їх оновленні”, — повідомила Денісова.

З її слів, ДМС організувала виїзд мобільного пункту паспортного сервісу до місць, де хлопці проходять лікування.

“Сподіваюсь, що видача готових ID-карток відбудеться найближчим часом”, — додала омбудсмен.

Як повідомляв УНН, звільнені з полону українці отримають одноразову грошову виплату у розмірі 100 тисяч гривень.

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