Звільнені військові моряки та політв'язні отримають нові ID-паспорти
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Звільнені військові моряки та політв'язні, які втратили документи під час перебування в полоні або утримання в ув’язненні на території РФ або якщо є потреба в їх оновленні, отримають нові ID-паспорти. Про це у своєму Telegram-каналі повідомила уповноважена ВР України з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.
“Сьогодні розпочали реалізацію спільної ініціативи з керівництвом Державної міграційної служби України з оформлення ID-паспортів. Нові документи отримають звільнені 7 вересня військові моряки та політв’язні, які втратили їх під час перебування в полоні або утримання в ув’язненні на території РФ або якщо є потреба в їх оновленні”, — повідомила Денісова.
З її слів, ДМС організувала виїзд мобільного пункту паспортного сервісу до місць, де хлопці проходять лікування.
“Сподіваюсь, що видача готових ID-карток відбудеться найближчим часом”, — додала омбудсмен.
Як повідомляв УНН, звільнені з полону українці отримають одноразову грошову виплату у розмірі 100 тисяч гривень.